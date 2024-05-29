Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезонНовый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 3.

От отопления:

9.00 — до выполнения - ул. Октябрьская, 8, 10, 12;

9.00 — до выполнения - просп. Ленина, 96;

9.00 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 11а.

От отопления и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Ушакова, 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2;

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 31/1, 31/2;

9.00 — 17.00 - ул. Полины Осипенко, 2;

9.00 — до выполнения - ул. Капитана Буркова, 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а;

9.00 — до выполнения - ул. Карла Маркса, 23/51, 25, 25;

9.00 — до выполнения - ул. Полярные Зори, 46а, 50, 52, 58, 60, 62.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Мурманске-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен в условиях отсутствия мощных драйверов-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезон-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика