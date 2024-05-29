Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 3.

От отопления:

9.00 — до выполнения - ул. Октябрьская, 8, 10, 12;

9.00 — до выполнения - просп. Ленина, 96;

9.00 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 11а.

От отопления и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Ушакова, 1, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2;

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 31/1, 31/2;

9.00 — 17.00 - ул. Полины Осипенко, 2;

9.00 — до выполнения - ул. Капитана Буркова, 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а;

9.00 — до выполнения - ул. Карла Маркса, 23/51, 25, 25;

9.00 — до выполнения - ул. Полярные Зори, 46а, 50, 52, 58, 60, 62.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.