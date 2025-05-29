Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 11.00 - ул. Академика Книповича 41, 43, 45, 53, 55, 55а.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 14.00 - просп. Кольский, 140/1, 140б, 140/2, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152;
9.00 — 14.00 - ул. Беринга, 2, 4, 6, 8, 10;
9.00 — 17.00 - ул. Марата, 6, 4, 15, 3, 5;
9.00 — 17.00 - ул. Халтурина, 33, 35, 44;
9.00 — 17.00 - ул. Зелёная, 42, 44, 46, 35, 34, 32, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 15, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.