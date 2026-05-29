Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 мая 2026 года.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - пер. Водопроводный, 9.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Сафонова, 22/33, 23;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 57, 61, 65, 67, 69, 71;
9.00 — 16.00 - ул. Кооперативная, 4, 4б, 4в, 4/1, 4/3, 4/7, 6а, 6/1, 8, 8/1, 10, 14, 24, 24/1.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 19.00 - ул. Папанина, 25, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.