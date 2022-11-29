Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Марата, 9, 11, 13а.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 4, 5, 6; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1, 40 корп. 2;

10.00 — 16.00 - ул. Гаджиева, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.