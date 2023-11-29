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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 ноября.

От горячего водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Заводская (жилой район Росляково), 11, 13 ,2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 9; ул. Зелёная (жилой район Росляково), 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; ул. Приморская (жилой район Росляково), 1, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3, 5, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9;  ул. Советская (жилой район Росляково), 1, 11, 13, 15,17, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 2; ул. Школьная (жилой район Росляково), 1, 10, 15, 17, 2, 4, 5, 5 корп. 2, 6; ш. Североморское (жилой район Росляково), 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 7, 8, 9;

9.00 – до выполнения - ул. Старостина, 45, 49.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полухина, 14б, 14в, 16б.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Полярные Зори, 11; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 3, 46 корп. 1, 46 корп. 2; ул. Шмидта, 39/1.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Карла Маркса, 18; ул. Софьи Перовской, 43.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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