Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 2, 2/1, 4, 6, 8, 10 - 12, 14, 16.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова,10 корп. 1, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 10 корп. 4, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 16корп. 9; ул. Павлика Морозова, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7; ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Транспортная, 19.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Маклакова, 44, 52;

12.00 — 14.00 - ул. Маклакова, 49; ул. Скальная, 24.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 14, 16, 20, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.