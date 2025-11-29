Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября и 1 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 ноября и 1 декабря.

29 ноября

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 11;

10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 5, 7, 9, 12. 

1 декабря

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 66;

12.00 — 16.00 - ул. Виктора Миронова, 14.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13;

9.00 — 19.00 - ул. Папанина, 25, 27.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - пр. Лыжный, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

