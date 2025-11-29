Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 ноября и 1 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 ноября и 1 декабря.
29 ноября
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 11;
10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 5, 7, 9, 12.
1 декабря
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 66;
12.00 — 16.00 - ул. Виктора Миронова, 14.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Магомета Гаджиева, 11, 13;
9.00 — 19.00 - ул. Папанина, 25, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - пр. Лыжный, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.