Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 октября.

От горячего водоснабжения:

9.00 28 октября — 16.00 31 октября - ул. Свердлова, 16/9.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Володарского, 4, 6;

9.00 — 16.00 - пр. Флотский, 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 6, 8;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2, 32 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.