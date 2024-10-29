Мурманская область. Арктика (16+)29.10.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 октября.
От горячего водоснабжения:
9.00 28 октября — 16.00 31 октября - ул. Свердлова, 16/9.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Володарского, 4, 6;
9.00 — 16.00 - пр. Флотский, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 6, 8;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп. 2, 32 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Комментарии
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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