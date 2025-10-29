Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 октября.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 20/2;
10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 22;
10.00 — 13.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 8;
11.30 — 14.00 - ул. Театральный бульвар, 7;
11.30 — 14.00 - ул. Сафонова, 22/33;
11.30 — 14.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 7;
13.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 97/60;
13.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14/4;
13.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 31/11.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.
От холодного водоснабжения:
14.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 8, 10, 11, 11а, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг 1, 2, 3, 6;
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского 32 корп. 2, 32 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.