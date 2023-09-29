Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 18.50 27 сентября до выполнения работ 29 сентября - ул. Полярные Зори, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 33;
9.00 – 17.00 - ул. Комсомольская, 4; ул. Профессора Сомова, 5.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 1, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 10 корп. 1, 10 корп. 2, 12 корп. 2;
13.00 – 16.00 – просп. Кольский, 151, 157, 159.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.