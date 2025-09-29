«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 сентября.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - пр. Ивана Халатина, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 – ул. Карла Либкнехта, 46/4, 46/5.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 39;

11.30 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 81;

11.30 — 14.00 - ул. Новое Плато, 8;

13.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 15

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.30, ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17;

9.00 — 16.30, пр. Ледокольный, 15, 17, 19, 21;

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 10/1, 10/4, 12/2, 12/4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

