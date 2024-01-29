Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 41;

9.00 — 18.00 - ул. Домостроительная, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Подстаницкого, 16.

От электроснабжения:

13.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.