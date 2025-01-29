Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 января.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Кольский, 160, 160а, 162;
9.00 — 15.00 - ул. Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
9.00 — 15.00 - пр. Ледокольный, 15, 17, 19, 21.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Полины Осипенко, 6.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Баумана, 30, 32, 34, 36;
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 13, 14, 14а;
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 17;
10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.