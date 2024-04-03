Мурманская область. Арктика (16+)03.04.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Челюскинцев, 23а;
9.00 — 14.00 - ул. Папанина, 32, 34/25.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 41.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 34, 35 корп. 1, 35 корп. 3;
10.00 — 13.00 - ул. Шмидта, 39/1, 45, 47;
10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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