Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 апреля.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 37, 38, 39;

10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 45, 47/1, 47/2.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 24б.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.