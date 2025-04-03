Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 апреля.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 37, 38, 39;
10.00 — 13.00 - ул. Юрия Гагарина, 45, 47/1, 47/2.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 24б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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