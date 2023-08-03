Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 августа.

Ремонт котельной:

с 25 июля до выполнения 7 августа — плановый ремонт котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов;

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 1 августа до выполнения 3 августа — опрессовка теплосети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона — 19 домов.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 8.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 83, 85а, 87, 89.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.