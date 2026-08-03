Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 августа 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 12, 22, 24, 26, 28;
9.00 — 23.00 - ул. Калинина, 36, 42, 44, 46, 77.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.