Каждый второй россиянин мечтает о 4-дневкеВ новом году - в старое здание: Мурманский областной краеведческий музей готовится к переезду на проспект Ленина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 декабря.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Свердлова, 46а; ул. Ушакова, 7 корп. 2;

10.00 — 19.00 - ул. Сафонова, 10.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 38; пр. Ивана Халатина, 23; ул. Аскольдовцев, 30/1; ул. Маяковского, 3;

9.00 — 16.00 - ул. Сполохи, 3, 5, 6;

9.30 — 11.00 - просп. Кольский, 120, 126, 130.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 8, 11; ул. Александра Невского, 69/51, 73, 75;

10.00 — 16.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 8.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Профессии будущего с самыми высокими зарплатами в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабилизировались, доллар США растёт к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании Мурманской области хотят обязать отчитываться об уборке тротуаров, лестниц и дворов в СМУТ-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика