Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 декабря.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Свердлова, 46а; ул. Ушакова, 7 корп. 2;

10.00 — 19.00 - ул. Сафонова, 10.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 38; пр. Ивана Халатина, 23; ул. Аскольдовцев, 30/1; ул. Маяковского, 3;

9.00 — 16.00 - ул. Сполохи, 3, 5, 6;

9.30 — 11.00 - просп. Кольский, 120, 126, 130.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Трудовых Резервов, 8, 11; ул. Александра Невского, 69/51, 73, 75;

10.00 — 16.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 8.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.