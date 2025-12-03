Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 42;
9.00 — 16.00 - ул. Новое Плато, 1, 2.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 16а;
12.00 — 16.00 - просп. Ленина, 88;
8.00 — 17.00 - ул. Коминтерна, 11/2;
8.00 — 17.00 - ул. Профсоюзов, 1;
8.00 — 17.00 - ул. Ленинградская, 26.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 23, 26, 28;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 19, 21, 23/2, 5к3;
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.