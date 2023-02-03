Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 12.50 2 февраля до выполнения работ 3 февраля - ул. Володарского, 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ш. Нижнеростинское, 1, 28; пер. Портовый, 2.
От электроснабжения:
9.00 — 11.00 - ул. Полярные Зори, 13;
10.00 — 12.00 - ул. Скальная, 25;
12.00 — 14.00 - ул. Старостина, 69;
14.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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