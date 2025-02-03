Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля.

От электроснабжения:

9.00–17.00 - ул. Гвардейская, 78, 11, 13, 15, 17, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.