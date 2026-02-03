Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля 2026 года.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 24.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 18, 20, 24;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 48, 50, 54, 56, 58;
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 101.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
