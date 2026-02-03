Открыт приём заявок на фестиваль молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение»Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделе
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.26 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 февраля 2026 года.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 24.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 18, 20, 24;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 48, 50, 54, 56, 58;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 101.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

