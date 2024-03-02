Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 и 4 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 и 4 марта.

От теплоснабжения:

3 марта

10.00 — до выполнения - ул. Каменная, 2/1.

От холодного водоснабжения:

4 марта

9.30 — 18.00 - ул. Новое Плато, 20, 22;

9.30 — 18.00 - ул. Полярные Зори, 41/4;

9.30 — 18.00 - ул. Трудовых Резервов, 11а.

От электроснабжения:

4 марта

9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.