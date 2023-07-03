Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июля.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 4 июля до выполнения 17 июля — плановый ремонт котельной «Северная» (АО «МЭС») — 464 дома.

Испытание теплосетей:

с 3 июля до выполнения 5 июля — испытания тепловой сети котельной р-н. Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 – 22.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 2.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Подгорная, 39, 64, 72; ул. Пригородная, 1, 1а, 18, 43; ул. Фестивальная, 20 - 24, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.