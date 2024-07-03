Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 20 июня до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной «Роста»;
с 25 июня до выполнения работ 8 июля - плановый ремонт котельной «Центральная» (ПАО «МТЭЦ») — 332 дома;
со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 58, 62; ул. Карла Маркса, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.