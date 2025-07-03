Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Новое Плато, 7;

10.00 - 13.00 - пр. Ивана Халатина, 10;

10.00 - 15.00 - ул. Халтурина, 35.

От электроснабжения:

10.00 - 12.00 - ул. Капитана Буркова, 49;

13.00 - 15.00 - ул. Ломоносова, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.