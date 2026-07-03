Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 10;
10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 1/13.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Морская, 11;
9.00 — 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.