Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля

68Kатерина Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за Комментарий к новости: 12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области

PetrovihGV Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?! Комментарий к новости: В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова