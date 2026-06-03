Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 июня 2026 года.
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.00 — 12.00 - просп. Кольский, 181;
9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 56;
9.00 — 23.00 - ул. Кирпичная, 2, 3.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.00 — 13.00 - ул. Подгорная, 22, 54;
9.00 — 13.00 - ул. Фестивальная, 9, 30 (д/сад), 24;
9.00 — 13.00 - ул. Пригородная, 17а.
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.