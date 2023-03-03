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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Книповича, 36; ул. Полярные Зори, 19.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 -  ул. Бабикова, 10, 11, 12; ул. Свердлова, 12 корп. 4, 14 корп. 3;

10.00 – 14.00 - ул. Самойловой, 14.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 -  просп. Кольский, 138 корп. 2; ул. Достоевского, 12, 26;

12.00 – 14.00 – просп. Кольский, 136 корп. 4; ул. Достоевского, 15, 29;

14.00 – 16.00 – просп. Кольский, 140 корп. 6; пр-д Ледокольный, 9, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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