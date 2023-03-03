Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Книповича, 36; ул. Полярные Зори, 19.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 10, 11, 12; ул. Свердлова, 12 корп. 4, 14 корп. 3;
10.00 – 14.00 - ул. Самойловой, 14.
От электроснабжения:
10.00 – 12.00 - просп. Кольский, 138 корп. 2; ул. Достоевского, 12, 26;
12.00 – 14.00 – просп. Кольский, 136 корп. 4; ул. Достоевского, 15, 29;
14.00 – 16.00 – просп. Кольский, 140 корп. 6; пр-д Ледокольный, 9, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.