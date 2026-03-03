Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 15.00 - пер. Русанова, 10.

От горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения работ - ул. Радищева, 76;

9.30 — до выполнения работ - ул. Чехова, 11;

9.30 — до выполнения работ - ул. Полухина, 4, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22;

9.30 — до выполнения работ - ул. Академика Павлова, 12, 24, 26, 28, 30, 57, 59;

9.30 — до выполнения работ - пер. Дальний, 11;

9.30 — до выполнения работ - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 7, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 13а, 16.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 19, 22, 25;

10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 41.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.