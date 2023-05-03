Мурманская область. Арктика (16+)03.05.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 91.
От горячего водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Буркова, 45.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Загородная, 13; ул. Пищевиков, 4, 6, 8, 10/11; ул. Аскольдовцев, 33, 37, 41, 43.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 8, 12, 18, 22.
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