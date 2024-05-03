Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 мая.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 11.00 - ул. Генерала Журбы, 5, 8;

9.00 — 16.00 - ул. Генерала Журбы, 6.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 12/2, 14/1, 14/2;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 78, 80.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.