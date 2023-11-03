Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Инженерная, 1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.