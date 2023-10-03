Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 – пр-д Северный, 5, 7;
10.00 — 15.00 - ул. Виктора Миронова, 16/32.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Александра Невского, 91; ул. Свердлова, 12 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Аскольдовцев, 14, 18, 22, 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3, 30а, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 32, 34; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3;
10.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 19, 21, 21а, 23/19.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 14, 15; ул. Полярные Зори, 21 корп. 2, 23; ул. Алексея Хлобыстова, 9;
10.00 — 16.00 - ул. Александрова, 10.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 5, 49 корп. 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.