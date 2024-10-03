Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 октября.

От электроснабжения:

9.00-16.00 - ул. Генерала Фролова, 11, 11б, 13а, 15/55.

От холодного водоснабжения:

9.00-12.00 - тер. Долина Уюта, 8, 8а.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Полярные Зори, 21/2, 21/3, 23;

10.00 - 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 4, 6, 8;

10.00 - 15.00 - просп. Кольский, 46.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.