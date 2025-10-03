Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 1, 5;

9.00 — 14.00 - ул. Морская, 9, 11.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 2, 4, 6. 8;

9.00 — 17.00 - ул. Ломоносова, 2, 6, 8, 7/1/, 7/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 13, 15;

9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 80, 82.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 59;

11.30 — 14.00 - ул. Свердлова, 30 корп. 2;

13.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.