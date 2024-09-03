Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Гончарова, 5.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Георгия Седова, 10, 12, 14, 14а, 16.
От горячего водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Марата, 21, 23, 16, 18, 20, 22, 22а;
9.00 - 17.00 - ул. Советская, 23 (д/сад №83);
9.00 - 17.00 - просп. Кирова, 19/24, 17, 17а;
9.00 - 17.00 - ул. Декабристов, 20, 22, 23, 15.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - просп. Кольский, 2, 6;
10.00 - 15.00 - ул. Полярный Круг, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.