7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»
Мурманская область. Арктика (16+)03.09.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 сентября.

От горячего водоснабжения:

8.00 — 14.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72, 80;

8.00 — 14.00 - ул. Пригородная, 17а, 43;

8.00 — 14.00 - ул. Фестивальная, 9, 24;

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 14/3;

9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;

9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Песочная, 17;

10.00 — 13.00 - ул. Полины Осипенко, 2;

11.00 — 14.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 28;

12.00 — 15.00 - ул. Шабалина, 9.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 2, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245563%2Falbum-102248370_00%2Frev

 

 

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
