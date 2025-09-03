Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 сентября.
От горячего водоснабжения:
8.00 — 14.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72, 80;
8.00 — 14.00 - ул. Пригородная, 17а, 43;
8.00 — 14.00 - ул. Фестивальная, 9, 24;
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 14/3;
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;
9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Песочная, 17;
10.00 — 13.00 - ул. Полины Осипенко, 2;
11.00 — 14.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 28;
12.00 — 15.00 - ул. Шабалина, 9.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 2, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245563%2Falbum-102248370_00%2Frev