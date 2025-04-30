Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 апреля.
От холодного водоснабжения:
11.00 — 13.00 - просп. Кольский, 188, 194;
11.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 1.
От теплоснабжения:
9.30 — 15.30 - ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 1а;
10.00 — 13.00 - ул. Чапаева, 10;
10.00 — 13.00 - ул. Фурманова, 15;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 15, 19, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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