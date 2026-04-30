Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 апреля 2026 года.

От электроснабжения:

0.00 — 6.00 - пр. Флотский, 1;

0.00 — 6.00 - пр. Рыбный, 4;

0.00 — 6.00 - ул. Карла Маркса, 4, 6/1, 8/2;

0.00 — 6.00 - просп. Ленина, 90, 92;

0.00 — 6.00 - ул. Володарского, 7.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Кирова, 31, 31а;

9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 47, 47а;

9.00 — 15.00 - ул. Каменная, 2/1, 2/2, 2/3, 3.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Комсомольская, 3, 3а, 3б.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.