Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 апреля 2026 года.
От электроснабжения:
0.00 — 6.00 - пр. Флотский, 1;
0.00 — 6.00 - пр. Рыбный, 4;
0.00 — 6.00 - ул. Карла Маркса, 4, 6/1, 8/2;
0.00 — 6.00 - просп. Ленина, 90, 92;
0.00 — 6.00 - ул. Володарского, 7.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - просп. Кирова, 31, 31а;
9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 47, 47а;
9.00 — 15.00 - ул. Каменная, 2/1, 2/2, 2/3, 3.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Комсомольская, 3, 3а, 3б.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.