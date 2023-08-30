Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 августа.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Коминтерна, 20-22;

9.30 — 23.00 - ул. Александра Невского, 91, 95.

От электроснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Коминтерна, 16, 18, 20 - 22, 24; ул. Привокзальная, 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.