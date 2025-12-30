Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 декабря.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25;

10.00 — до выполнения работ - просп. Кирова, 54.

От теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 9, 7а;

9.00 — 16.00 - ул. Первомайская, 18, 22, 24.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 - ул. Шолохова, 22;

10.00 — 12.00 - ул. Куйбышева, 2, 2а, 4;

10.00 — 12.00 - ул. Академика Павлова, 19, 21, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.