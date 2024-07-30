Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов;

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.

Опрессовка теплосетей:

с 29 июля до выполнения работ 1 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона котельная «Северная» (АО «МЭС») - 492 дома;

с 29 июля до выполнения работ 1 августа - опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона ЦТП «Фестивальная» (АО «МЭС») - 18 домов;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Шевченко» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 21 дом;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Бондарная» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 25 домов;

с 29 июля до выполнения 1 августа – опрессовка теплосети ЦТП «Прибрежная» опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона – 8 домов.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 - 18.00 - ул. Карла Либкнехта, 25;

9.00- 14.00 - ул. Юрия Гагарина, 19.

От электроснабжения:

9.00 - 16.00 - ул. Пархоменко, 3, 5, 9;

9.00 - 16.00 - ул. Академика Павлова, 9а.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Александра Невского, 82.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.