Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июля.
Плановый ремонт котельной:
с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 10/2;
10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 17;
11.00 — 14.00 - ул. Марата, 21;
11.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 40/2;
14.00 — 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 16а.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - просп. Кольский, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;
9.00 — 12.00 - ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8;
9.00 — 16.00 - пер. Русанова, 2, 4;
9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 2;
9.00 — 17.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39, 57, 62;
9.00 — 17.00 - Угольная база, 9, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.