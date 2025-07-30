Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 10/2;

10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 17;

11.00 — 14.00 - ул. Марата, 21;

11.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 40/2;

14.00 — 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 16а.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Кольский, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147;

9.00 — 12.00 - ул. Генерала Щербакова, 2, 4, 6, 8;

9.00 — 16.00 - пер. Русанова, 2, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 2;

9.00 — 17.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39, 57, 62;

9.00 — 17.00 - Угольная база, 9, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.