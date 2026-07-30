Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 84, 86.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Шабалина, 3, 5, 7, 9, 9б, 13, 15;
9.00 — 23.00 - ул. Академика Книповича, 59, 61 корп. 1, 63;
9.00 — до выполнения работ - район Росляково, ул. Советская, 4, 6, 15, 7/1;
9.00 — до выполнения работ - район Росляково, ул. Заводская, 11, 13;
10.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 21, 21а.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 57, 59;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 10;
9.00 — 17.00 - пр. Молодёжный, 3, 4, 5, 6, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.