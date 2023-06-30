В Мурманской области утверждена региональная программа по повышению рождаемостиЗа 50 лет Кольская АЭС выработала более 460 млрд кВтч электроэнергии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июня.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 - 22;

с 9.00 29 июня до выполнения работ - ул. Нахимова, 24;

с 10.00 30 июня до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 8, 10.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 21;

14.00 – 15.00 - ул. Книповича, 33 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

с 13.30 29 июня до выполнения работ - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 29, 33; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27, 29, 31;

с 14.00 30 июня до выполнения работ - ул. Александра Невского, 85а, 87, 89;

9.00 – 17.00 - ул. Беринга, 1, 3, 9; ул. Береговая, 3; просп. Кольский, 154, 156, 160 – 160а, 162, 164, 166, 168, 170 - 172, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3, 178, 178а, 186; ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10 - 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36а, 40; пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 5.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Пригородная, 17а, ул. Фестивальная, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah-bolshimi-ili-malenki
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«Небесный суд». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:00«Захват». Художественный сериал, 8 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Лето на дворе! Картофель, морковь и сахар – растут в цене!-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,35 рубля, евро подрос на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июня-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)С 1 июля вступают в силу новые правила, касающиеся программы «Гектар Арктики»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика