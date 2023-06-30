Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июня.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

с 22.20 26 июня до выполнения работ - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 16б, 20 - 22;

с 9.00 29 июня до выполнения работ - ул. Нахимова, 24;

с 10.00 30 июня до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 8, 10.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 – просп. Героев-североморцев, 21;

14.00 – 15.00 - ул. Книповича, 33 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

с 13.30 29 июня до выполнения работ - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 29, 33; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 27, 29, 31;

с 14.00 30 июня до выполнения работ - ул. Александра Невского, 85а, 87, 89;

9.00 – 17.00 - ул. Беринга, 1, 3, 9; ул. Береговая, 3; просп. Кольский, 154, 156, 160 – 160а, 162, 164, 166, 168, 170 - 172, 174 корп. 1, 174 корп. 2, 174 корп. 3, 174 корп. 4, 174 корп. 5, 176 корп. 1, 176 корп. 2, 176 корп. 3, 178, 178а, 186; ул. Шевченко, 1а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10 - 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 34, 36, 36а, 40; пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 5.

От электроснабжения:

8.00 – 17.00 - ул. Пригородная, 17а, ул. Фестивальная, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.