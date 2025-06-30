Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июня.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 16 июня и до выполнения 30 июня - плановый ремонт (полная остановка источника) теплосети ЦТП «Котельная №1 по ул. Прибрежной» (ООО «Тепло Людям Кандалакша») — 8 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От электроснабжения:

10.00 — 11.00 - просп. Кольский, 70;

11.00 — 14.00 - ул. Радищева, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25400&page=2

