Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 июня 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Юрия Гагарина, 27, 29, 31;
9.00 — 20.00 - ул. Виктора Миронова, 4, 6;
9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 13.
От горячего водоснабжения:
9.00 - 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 15/1, 15/2, 15/3;
0.00 23 июня — 17.00 30 июня - ул. Беринга, 5, 7;
0.00 23 июня — 17.00 30 июня - пр. Ледокольный, 21.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 11а.
От электроснабжения:
8.00 — 17.00 - ул. Заречная, 1/8, 11, 12, 13, 14, 24;
8.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 6/2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24;
8.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 18а, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.