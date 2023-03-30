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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 марта.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Воровского, 4/22; ул. Коминтерна, 9 корп. 1, 11 корп. 2.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 28 марта до 17.00 30 марта - ул. Радищева, 19.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Полярные Зори, 19, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 23; ул. Книповича, 34, 36;

9.30 — 14.00 - ул. Старостина, 49, 49 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Инженерная, 5.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 – просп. Кирова, 26, 28в; просп. Кольский, 167, 169, 171, 183;

10.00 — 11.30 - ул. Пищевиков, 4; ул. Сафонова, 12;

11.30 — 13.00 - ул. Адмирала Ушакова, 7 корп. 1; ул. Пригородная, 43;

13.00 — 14.30 - ул. Миронова, 13;

14.30 — 16.00 - ул. Гагарина, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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