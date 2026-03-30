Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 30 марта 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 4.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 75.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 16.
От теплоснабжения:
10.00 — до выполнения - ул. Александра Невского, 91, 95, 97/60.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
